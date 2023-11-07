Малкин рассказал о сумме контракта с «Питтсбургом»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин высказался о своем контракте с «Питтсбургом». Перед прошлым сезоном он продлил соглашение с клубом на четыре года с зарплатой в размере шести миллионов долларов за сезон: «Просил и восемь, но не дали.