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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»

Всероссийская патриотическая акция «Дорога к обелиску» призвана привлечь молодых людей к сохранению памяти о подвигах защитников Отечества, увековечиванию имён погибших на воинских мемориалах, изучению исторического наследия страны.

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