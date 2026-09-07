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Орелtimes

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Орловским медикам оплачивать труд будут по-новому

Орловским медикам оплачивать труд будут по-новому

В России к концу 2026 года собираются разработать единую систему оплаты труда медицинских работников с фиксированной долей оклада не менее 50% от зарплаты без учёта компенсаций.

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