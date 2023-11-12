Антирадиошпион

(Анализатор спектра в диапазоне частот 65-410 МГц.) Устройство предназначено для обнаружения электронных закладок в диапазоне частот 65-410 МГц, ориентировочного определения их рабочей частоты и прослушивания на стандартный и FM – приемник (88-108 МГц).