Антирадиошпион

(Анализатор спектра в диапазоне частот 65-410 МГц.) Устройство предназначено для обнаружения электронных закладок в диапазоне частот 65-410 МГц, ориентировочного определения их рабочей частоты и прослушивания на стандартный и FM – приемник (88-108 МГц).
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