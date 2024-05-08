17 историй о том, что на детской площадке нужно быть готовым вообще ко всему

Детские площадки — это место, где и малыши, и взрослые познают жизнь во всех ее проявлениях. Мальчики и девочки учатся здесь дружить, делиться, ссориться и мириться, а их родители — по возможности мирно разруливать конфликты между чадами.
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