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Алкоголя стали пить меньше: в Забайкалье закрыли 436 точек и сократили потребление на 2 литра

Алкоголя стали пить меньше: в Забайкалье закрыли 436 точек и сократили потребление на 2 литра

Сухие цифры статистики выглядят обнадёживающе: в 2024 году на одного забайкальца приходилось 11 литров алкоголя, в 2025-м уже 9.

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