Мадуро назвал власти США и Илона Маска виновными в беспорядках в Венесуэле

Переизбранный на новый срок президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем обращении к сторонникам с балкона президентского дворца заявил, что виновником беспорядков, начавшихся в стране после оглашения результатов президентских выборов, являются власти США и американский предприниматель Илон Маск .
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