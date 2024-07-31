Мадуро назвал власти США и Илона Маска виновными в беспорядках в Венесуэле

Переизбранный на новый срок президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем обращении к сторонникам с балкона президентского дворца заявил, что виновником беспорядков, начавшихся в стране после оглашения результатов президентских выборов, являются власти США и американский предприниматель Илон Маск .