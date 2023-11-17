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Нижегородская правда

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Новая отечественная техника для оцифровки документов поступила в нижегородские архивы

Новая отечественная техника для оцифровки документов поступила в нижегородские архивы

В нижегородские архивы поступила новая отечественная техника для оцифровки документов. Планетарные (книжные) сканеры приобретены за счет средств бюджета Нижегородской области в рамках программы по импортозамещению.

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