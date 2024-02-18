Несколько дней назад стало известно о смерти главы ФБК** Алексея Навального*. Лидеры многих западных стран, в том числе президент Литвы, обвинили российского президента Владимира Путина буквально в убийстве главы ФБК**.
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