Пугающие факты про супервулканы

Супервулкан определяется как имеющий способность производить настолько большое извержение, что он может выбросить около 1000 км³ вулканического материала в виде расплавленной породы, горячих газов и пепла.
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