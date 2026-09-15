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Царьград

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"Жулики и грабители": Госсовет Бельгии признал незаконным отказ казначейства в разблокировке русских активов

"Жулики и грабители": Госсовет Бельгии признал незаконным отказ казначейства в разблокировке русских активов

Суд в Бельгии отменил отказ разблокировать активы русских инвесторов.Государственный совет Бельгии постановил, что действия местного казначейства, отказавшего в разморозке средств в рамках одного из дел, являются неправомерными.

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