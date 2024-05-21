Аналитик Лопатина рассказала, что пособие зависит от зарплаты до потери работы

Размер пособия по безработице зависит от средних уровней заработка до утраты работы. Об этом заявила Марина Лопатина, специалист из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в интервью сРИА Новости.
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