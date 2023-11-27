Оркестр из школы № 1576 завоевал высшую награду на всероссийском фестивале

Выступление школьного мультиинструментального оркестра «Виртуозы» покорило жюри фестиваля детского творчества «Россия начинается с тебя», посвящённого 82-й годовщине начала контрнаступления в битве за Москву и Дню Матери.
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