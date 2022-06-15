Два мирных жителя погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Двое гражданских получили несовместимые с жизнью ранения в результате обстрела со стороны украинских военных в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС.