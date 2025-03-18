Америка замолчала… Десятилетиями отравлявшие радиоэфир, а впоследствии и Интернет сперва махровой антисоветчиной, а затем и отборной русофобией СМИ, давно и вполне по заслугам называемые в нашем Отечестве «вражьими голосами» – «Радио Свобода»* и «Голос Америки»* прекращают свою работу.