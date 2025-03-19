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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Познер: «Андреева играет необыкновенно разнообразно, умно и поразительно точно. Это мне очень нравится, я в восторге от Мирры»

Владимир Познер: «Андреева играет необыкновенно разнообразно, умно и поразительно точно. Это мне очень нравится, я в восторге от Мирры»

В финале турнира в Индиан-Уэллс 17-летняя россиянка обыграла Арину Соболенко 2:6, 6:4, 6:3. Она выиграла второй тысячник подряд.

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