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Русское оружие

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❗️🗺Иранский удар серьезно повредил контейнеровоз M/V GFS Galaxy в районе

❗️🗺Иранский удар серьезно повредил контейнеровоз M/V GFS Galaxy в районе Ормузского пролива. По данным британской службы UKMTO, судно получило повреждения в кормовой части, на борту возник пожар.

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