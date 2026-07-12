❗️🗺Иранский удар серьезно повредил контейнеровоз M/V GFS Galaxy в районе Ормузского пролива. По данным британской службы UKMTO, судно получило повреждения в кормовой части, на борту возник пожар.
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❗️🗺Иранский удар серьезно повредил контейнеровоз M/V GFS Galaxy в районе Ормузского пролива. По данным британской службы UKMTO, судно получило повреждения в кормовой части, на борту возник пожар.