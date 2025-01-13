Полиция Петербурга разыскивает пассажира, устроившего дебош в автобусе

Он угрожал предметом, похожим на пистолет В 20:22 12 января 41-летний водитель маршрутного автобуса сообщил в полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга о том, что неизвестный мужчина угрожал пассажирам предметом, напоминающим пистолет.