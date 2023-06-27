Россельхознадзор сообщил о рисках в связи с гриппом птиц в Херсонской области

Россельхознадзор высказал опасения по поводу возможных рисков по гриппу птиц в Херсонской области, так как украинская сторона скрывает информацию о реальной ситуации в колониях чаек и затрудняет работу российских специалистов, сообщает ведомство .
Россельхознадзор высказал опасения по поводу возможных рисков по гриппу птиц в Херсонской области, так как украинская сторона скрывает информацию о реальной ситуации в колониях чаек и затрудняет работу российских специалистов, сообщает ведомство .
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