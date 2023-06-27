MeMo-Logic

145 подписчиков

Свежие комментарии

  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...
  • Ингерман Ланская
    неужели сантехником?Иван Ургант получ...
  • Владимир Моргунов
    А В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ЭТИХ ГОЛУБЫХ ДЛЯ РОССИИ ????????? О КОМ ПЕЧАЛИТСЯ ДЕПУТАТ ГД ?????? ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ...В Госдуме назвали...

Россельхознадзор сообщил о рисках в связи с гриппом птиц в Херсонской области

Россельхознадзор сообщил о рисках в связи с гриппом птиц в Херсонской области

Россельхознадзор высказал опасения по поводу возможных рисков по гриппу птиц в Херсонской области, так как украинская сторона скрывает информацию о реальной ситуации в колониях чаек и затрудняет работу российских специалистов, сообщает ведомство .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх