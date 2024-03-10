Как США «спамил» СССР во время Великой Отечественной войны

Изначально слово SPAM означало американскую марку консервов, известную с 1936 года. Слово получило свое второе значение из-за неадекватно навязчивой и надоедливой рекламы продукта, которая захлестнула в послевоенное время западные рынки сбыта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии