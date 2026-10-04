Джайшанкар: Индия начала активнее участвовать в урегулировании на Украине

Индия в последние месяцы активнее участвует в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, его слова приводит ТАСС.
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