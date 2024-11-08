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Пентагон: администрация Байдена продолжит помогать Украине до конца полномочий

Пентагон: администрация Байдена продолжит помогать Украине до конца полномочий

Вашингтон планирует продолжать прежний курс вплоть до инаугурации нового президента.По указу главы США Джо Байдена, вплоть до окончания срока полномочий администрации нынешнего главы государства будут продолжать осуществляться поставки военной помощи Украине.

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