❗️Путин про явку на выборах в Новороссии и в Крыму: Я в принципе думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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❗️Путин про явку на выборах в Новороссии и в Крыму: Я в принципе думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.