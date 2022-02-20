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Алексей Железняков: «Многие пишут поздравления команде Тутберидзе за серебро Тарасовой и Морозова. Мне стало обидно за одного классного парня – Максима Транькова»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отметил роль двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова в подготовке Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к Олимпиаде в Пекине.

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