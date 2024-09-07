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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артига о Месси: «100% перешел бы в «Химки», если бы погода в России была, как в Майами»

Ранее испанский специалист, работавший в академии «Барселоны», говорил, что позовет нападающего «Интер Майами» к себе в команду.

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