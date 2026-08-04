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SPLETNIK

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Принцесса Евгения, по слухам, стала матерью в третий раз

Младшая дочь опального экс-принца Эндрю и Сары Фергюсон, 36-летняя принцесса Евгения, стала мамой в третий раз: в сети появилась информация, что в клинике Лиссабона у Евгении и её мужа, бизнесмена Джека Бруксбэнка, родилась дочь.

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