Принцесса Евгения, по слухам, стала матерью в третий раз

Младшая дочь опального экс-принца Эндрю и Сары Фергюсон, 36-летняя принцесса Евгения, стала мамой в третий раз: в сети появилась информация, что в клинике Лиссабона у Евгении и её мужа, бизнесмена Джека Бруксбэнка, родилась дочь.