Доцент Иванова-Швец: на пенсию в 48 тыс. рублей могут рассчитывать немногие

Немногие россияне могут рассчитывать на "пенсию мечты" - в 48 тыс. рублей. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им.
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