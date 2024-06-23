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Доцент Иванова-Швец: на пенсию в 48 тыс. рублей могут рассчитывать немногие

Доцент Иванова-Швец: на пенсию в 48 тыс. рублей могут рассчитывать немногие

Немногие россияне могут рассчитывать на "пенсию мечты" - в 48 тыс. рублей. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им.

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