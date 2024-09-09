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Выборы в России: 21 новый губернатор, три депутата Госдумы и 80 процентов участников СВО

Выборы в России: 21 новый губернатор, три депутата Госдумы и 80 процентов участников СВО

Единый день голосования завершен. Депутатами стали 80 процентов кандидатов, прошедших СВО.В России завершился Единый день голосования (продолжавшийся три дня по новым правилам).

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