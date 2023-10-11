Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    Есть "правильные" релоканты, а есть "неправильные" релоктанты! Вот фридман (а так же чубайсик и многие другие подобны...Володин пообещал ...
  • Lana_Borei Иванова
    Во всем виноваты наркотики : замутили сознаниеУкраинский Никола...
  • Владимир Соловьев
    ВСЕ БЫВШИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ВНЁС СВОЮ ЛЕПТУ В УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНЫ, ПОПРЯТАЛИСЬ И НИ ЗВУКА ОТ НИХ!Украинский Никола...

От России этого не ожидали! Наша страна заняла лидирующие позиции в производстве зерна и калия

От России этого не ожидали! Наша страна заняла лидирующие позиции в производстве зерна и калия

Могли ли представить руководители позднего СССР, которые сдавали позиции по всем направлениям, что Россия в будущем сумеет преодолеть все экономические невзгоды и сведёт на нет внешние усилия по сокращению производственного потенциала? Пытаясь сделать из нашей страны сырьевой придаток Запада, иностранные компании в 1990-х годах захватывали управление в ключевых отраслях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Вот о персонажах этого зернового прорыва поподробнее на всех уровнях. АТО всё как-то уклончиво и обтекаемо, как-будто всё само собой состоялось без какого-либо ручного управления .
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх