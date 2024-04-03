Автомобильный рынок РФ в марте 2024 года вырос на 102% и на 86% в 1 квартале

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в первом квартале 2024 года составили 249 118 штук без учета альтернативных каналов поставок и около 332 898 штук с их учетом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии