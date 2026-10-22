© Станислав Красильников/РИА НовостиЗа 7,5 часа в сторону Московского региона летели 630 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), большую часть из которых сбили силы противовоздушной обороны на дальних рубежах.
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