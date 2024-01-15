Бастрыкин сообщил, что Чекалины выплатили долг по налогам в 504 млн рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о прекращении уголовного дела в отношении семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных после выплаты ими долга по налогам в 504 миллиона рублей.
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