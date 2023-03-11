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Exxpress: большая часть австрийцев отметила необходимость сохранения нейтралитета страны

Exxpress: большая часть австрийцев отметила необходимость сохранения нейтралитета страны

Большинство жителей Австрии выступают в поддержку собственного нейтралитета. На это указывают итоги опроса, проведенного исследовательским институтом INSA.

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