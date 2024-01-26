Полянский: выступление зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил‑76 было параноидальным

РИАМО - 26 янв. Выступление украинского представителя на заседании Совбеза ООН по сбитому в Белгородской области Ил-76 было «как всегда параноидальным и бредовым», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии