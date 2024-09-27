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Царьград

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Губернатор Сальдо заявил, что путь к Одессе и Николаеву лежит через освобождение Херсона

Губернатор Сальдо заявил, что путь к Одессе и Николаеву лежит через освобождение Херсона

Население города снизилось почти в семь раз.Освобождение Херсона, который на данный момент находится под контролем украинских властей, предвещает освобождение Николаева и Одессы.

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