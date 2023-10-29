Стало известно, от чего умер бывший участник группы «Руки Вверх»

Однако родственники не согласны с версией следствия.Стало известно, от чего умер бывший клавишник группы «Руки Вверх» Следователи выяснили, что музыкант мог умереть от сердечного приступа, после которого упал и сильно разбил голову.
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