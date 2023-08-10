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Балицкий сообщил, что у экспертов МАГАТЭ нет ограничений по работе на Запорожской атомной электростанции

Балицкий сообщил, что у экспертов МАГАТЭ нет ограничений по работе на Запорожской атомной электростанции

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у экспертов МАГАТЭ нет никаких ограничений для работы – они имеют возможность посещать любые участки на Запорожской атомной электростанции.

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