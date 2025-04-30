Отец Тайриза Халибертона сцепился с Яннисом Адетокумбо после победы «Индианы» в серии

Отец Тайриза Халибертона, совершившего победный бросок в овертайме на последних секундах, вышел на площадку во время празднования и прицепился к форварду «Милуоки» Яннису Адетокумбо, крича: «Вот что мы, #####, делаем!» Адетокумбо некоторое время проявлял терпение, но в конце концов вступил в конфронтацию с Джоном Халибертоном.