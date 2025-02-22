📹❗️Тем временем, штурман-оператор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО успешно отработал по очередной переправе ВСУ 2-маховой многоцелевой тактической ракетой Х-38МЛ.
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📹❗️Тем временем, штурман-оператор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО успешно отработал по очередной переправе ВСУ 2-маховой многоцелевой тактической ракетой Х-38МЛ.