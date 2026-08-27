Серена посоветовала Алькарасу прическу: «Сделай ирокез»

Арина Соболенко и Новак Джокович задали вопрос Серене Уильямс и Карлосу Алькарасу . Джокович – Серене: «Какой была твоя главная мотивация вернуться? (Обращается к Соболенко) Ты не хочешь спросить о его волосах?» Соболенко – Алькарасу: «А, и правда, что за стрижка? Теперь волосы стали немного длиннее, что будет дальше?» Серена: «Честно говоря, я никогда не планировала возвращение в тур (улыбается).