«Под немца»: в Воронежской области к юбилею Победы советский танк на монументе окрасили в серый цвет

БлокнотРУ Казаки забили тревогу в связи с этой досадной исторической ошибкой На выезде из села Солдатского в Острогожском районе Воронежской области произошел курьез, который вызвал негодование местных жителей и казачьей общественности.
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