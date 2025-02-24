«Экзамен на зрелость»: в Госдуме ответили, как СВО сплотила россиян

Депутат Шеремет: российское общество проявило себя с лучшей стороны за время СВО За время проведения специальной военной операции на Украине россияне сплотились и проявили себя с лучшей стороны в военно-политическом и экономическом плане, заявил NEWS.
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