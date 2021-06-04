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Сергей Ребров ушел с поста тренера «Ференцвароша». C ним клуб 3 раза подряд выиграл чемпионат Венгрии

«Ференцварош» объявил об уходе Сергея Реброва с поста главного тренера. 47-летний украинский специалист возглавлял венгерскую команду с лета 2018 года.

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