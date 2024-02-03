В Латвии могут проверять частный бизнес на про-российские взгляды

МИД Латвии предлагает проверять частный бизнес на пророссийские взгляды. Дипломаты призвали отраслевые и государственные учреждения оценить, есть ли в их структурах граждане России, Белоруссии и других стран, которые прямо или косвенно поддерживают позицию российских властей по Украине.