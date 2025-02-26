Теперь Twitch, как и Google, должен астрономическую сумму по решению суда в деле ро...

Теперь Twitch, как и Google, должен астрономическую сумму по решению суда в деле российского стримера LikkritКомпания Twitch столкнулась с судебным иском, который требует от нее выплат, превышающих объем мировых финансовых ресурсов.
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