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Платформа обрушилась под ногами пассажиров на станции в Мытищах

Платформа обрушилась под ногами пассажиров на станции в Мытищах

max.ru/Администрация г. о. Мытищи Деревянная платформа, по которой пассажиры заходили в электричку, обрушилась на железнодорожной станции в Мытищах Московской области.

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