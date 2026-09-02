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Царьград

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Росавиация: Россия продолжает отправлять международные рейсы

Росавиация: Россия продолжает отправлять международные рейсы

Росавиация сообщила, что воздушный транспорт России продолжает плановую работу, отправляя и принимая международные рейсы.

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