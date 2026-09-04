Без уксуса, без сахара: кабачки на зиму. Два лучших и самых простых рецепта

Кабачки на зиму можно заготовить двумя разными способами: приготовить классические хрустящие дольки в кисло-сладком маринаде или заквасить их без использования уксуса и сахара.
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