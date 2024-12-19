Гладков: беспилотники ВСУ повредили два дома и шесть машин в Белгородской области

По предварительной информации, пострадавших нет Беспилотники украинской армии повредили два дома, шесть автомобилей и кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия в Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
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