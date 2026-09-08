В Иваново новым главным врачом поликлиники №7 назначена Наталья Григорьева

Наталья Григорьева, новый руководитель поликлиники № 7 в Иваново, ранее работала инфекционистом в ковид-госпитале и последние пять лет вела терапевтический прием на 15-м участке.
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